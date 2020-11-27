ولاية برلين الألمانية تمدد الإغلاق الجزئي حتى 22 ديسمبر

قررت حكومة ولاية برلين الألمانية تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري، حتى الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن حكومة الولاية اتفقت على هذا خلال جلسة طارئة.

وبموجب هذا القرار سيتواصل إغلاق العديد من المؤسسات الثقافية والترفيهية مثل المتاحف والمسارح وحمامات السباحة.

كانت المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا مساء أمس الأربعاء على تمديد الإغلاق الجزئي حتى العشرين من الشهر المقبل، وذلك بعد أن كان مقررا استمرار هذا الإغلاق حتى نهاية نوفمبر الجاري فقط.

وأعلن معهد روبرت كوخ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في برلين تجاوزت 60ألف و559 حالة كما سجلت الولاية أكثر من 100 حالة وفاة بكوفيد-19 في أسبوع حيث ارتفع عدد الحالات من 422 حالة في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى 527 حالة اليوم، وقد سجلت الولاية أمس فقط 19 حالة وفاة بفيروس كورونا.