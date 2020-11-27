وزيرا الهجرة والأوقاف: توعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية واجب وطني وديني

استقبلت منال عوض محافظ دمياط، كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وعقد ندوة تثقيفية بديوان عام محافظة دمياط، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي الهجرة والأوقاف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة.



ويتم خلال الزيارة، افتتاح 3 مساجد بدمياط، منهم مسجد الرحمة برأس البر، والذى تم تطويره وإحلاله وتجديده هذا العام.



وقال أسامة العبد عضو مجلس النواب بدمياط، إن الندوة جاءت لاستفادة من علماء وزارة الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها.



وأضاف أن توعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، واجب وطنى ودينى على المسلم والمسيحي، لأن مخاطرها لا تفرق بين أحد.



وتحدثت وزيرة الهجرة خلال الندوة، عن أن التعاون ممتد باشتراك الوعاظ في دورات لتدريب المدربين على سبل التوعية، بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة لحملة طرق الأبواب التي تستهدف توعية الأسر في المنازل بخاصة الأمهات بأهداف الحملة.



كانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة المقبل، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الهجرة غير القانونية هى هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.



الجدير بالذكر أن افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، يأتى بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة القطاعات الحكومية وعلى نفقتها.