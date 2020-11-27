 السعودية: نستنكر أي مساس بالرموز الدينية ونرفض محاولات ربط الإسلام بالإرهاب - بوابة الشروق
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السعودية: نستنكر أي مساس بالرموز الدينية ونرفض محاولات ربط الإسلام بالإرهاب

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:10 م
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المملكة تستنكر أي مساس بالرموز الدينية، مؤكدًا رفض بلاده لأي محاولة في سبيل ربط الإسلام بالإرهاب.

وأضاف بن فرحان، أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب، متابعًا: «هو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة».

وأوضح أن مكافحة الإرهاب قضية أمنية وفكرية، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التسامح.

وأكد رفض المملكة لأي محاولة لربط الإسلام بأي هجمات متطرفة، مضيفًا أن السعودية تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات الميسرة.

ونوه بأن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وراء المشكلات التي تحدث في اليمن.

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