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جرونينجين يفوز على فورتانا سيتارد في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 10:08 م

فاز فريق جرونينجين على فورتانا سيتارد 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الهولندي.

وسجل أهداف جرونينجين سيريل نجونجي في الدقيقة 29 وجورج كوكس لاعب فورتونا، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 42 ودالهو راندوست في الدقيقة 51 ويورجن لارسن في الدقيقة 80، فيما سجل هدف فورتانا سيتاردماتس سيونتجنيس في الدقيقة 24.

وشهدت المباراة طرد رويل يانسين، لاعب فورتانا، في الدقيقة63.

ورفع جرونينجين رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد فورتانا عند تسع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.


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