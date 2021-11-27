البر الرئيسي الصيني يسجل 5 إصابات جديدة محلية بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في تقريرها اليومي، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة خمس إصابات جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، ثلاث إصابات في لياونينج واثنتين في يوننان.

كما تم تسجيل 20 إصابة وافدة جديدة في تسع مناطق على مستوى المقاطعات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة.

ولم تسجل حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة جراء المرض أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98608 حالات حتى الجمعة، بما فيها 809 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، وبينهم سبعة في حالة خطيرة.

وخرج إجمالي 93163 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وتم تسجيل إجمالي 15 إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.

وكان هناك إجمالي 439 حالة دون أعراض، منها 370 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، تخضع للملاحظة الطبية، حتى أمس الجمعة.