الأهلي يهزم منوف في الدوري العمومي لسيدات اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق منوف بنتيجة 44-19، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على ملاعب شبين الكوم، وشهدت سيطرة كاملة من جانب فريق سيدات اليد على مجريات الأمور تمامًا.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبات الناشئات، من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك اللازم، تمهيدًا للاستعانة بهن في مشوار المنافسات المقبلة، خلال بطولتي الدوري وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة فريق هليوليدو، السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب ششت الأنعام، بنتيجة 74-7، ضمن منافسات بطولة الدوري.