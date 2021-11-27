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قررت قطر اليوم، السبت، منع دخول المسافرين من ثلاث دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون".

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "العربية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشار إلى الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في "بوتسوانا، بلجيكا، هونج كونج، وإسرائيل".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيتسغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.

وقرر عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم الآن حظر أو تقييد السفر من وإلى جنوب إفريقيا.