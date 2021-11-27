أعرب مدير مجموعة أكسفورد للقاحات أندرو بولارد، التي طورت لقاح "أسترازينيكا"، عن تفاؤل مشوب بالحذر بأن اللقاحات الحالية يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من الإصابة بالأعراض الشديدة لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، قائلا إنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تفشي الوباء مرة أخرى.

وأضاف أندرو بولارد، في برنامج "اليوم" على راديو "بي.بي.سي 4" المملوك لهيئة الإذاعة البريطانة: "إذا نظرت إلى مكان وجود معظم الطفرات، فهي تشبه مناطق بروتين سبايك التي شوهدت مع متغيرات أخرى حتى الآن والتي تخبرك أنه على الرغم من الطفرات الموجودة في المتغيرات الأخرى، فقد استمرت اللقاحات في منع الأعراض الشديدة للوباء"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابع: "على الأقل من وجهة نظر تخمينية، لدينا بعض التفاؤل بأن اللقاح يجب أن يستمر في العمل ضد هذا البديل الخاص بالمرض الحاد، لكننا في الحقيقة نحتاج إلى الانتظار عدة أسابيع لتأكيد ذلك"، مستطردا: "لكن من غير المحتمل أن يحدث هذا المتحور الجديد إعادة تفشي للوباء في رقعات سكنية واسعة تم تلقيحها كما رأينا العام الماضي".

وأضاف بولارد، أنه لا يزال من السابق لأوانه من البيانات في جنوب إفريقيا التوصل إلى أي استنتاجات حاسمة بشأن التأثير الذي سيحدثه متغير أوميكرون.

كما أعرب عن أمله في تطوير لقاح جديد بسرعة ، إذا لزم الأمر.