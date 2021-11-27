مصانع الأسمنت تطالب الحكومة بالسماح لها باستخدام الغاز الطبيعى بدلا من الفحم

تستهدف عدد من مصانع الاسمنت العاملة فى السوق المحلية مخاطبة الحكومة للسماح لها بالعودة مرة اخرى لاستخدام الغاز الطبيعى فى عملية الصناعة بدلا من الفحم وذلك ضمن خطة لوجود اكثر من بديل نظرا للتقلب الكبير فى اسعار الطاقة العالمية.

وكشفت شركة لافارج للاسمنت عن بدء مفاوضات مع الحكومة للوصول إلى اتفاق معها للسماح لها بالعودة إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الفحم خلال الفترة المقبلة.

حيث قال سولمون بومجارتنر افيلز رئيس مجلس إدارة الشركة، إن العودة إلى استخدام الغاز الطبيعى سيساهم بشكل كبير فى حل إشكالية الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مطالبا الحكومة بضرورة التوجه نحو استغلال الموارد المحلية مثل الغاز الطبيعى، فضلا عن المخلفات البلدية كمزيج للطاقة يتم استخدامه داخل الصناعة.

وتمتلك معظم مصانع الاسمنت العاملة بالسوق المحلية المقومات اللازمة للتوسع فى استخدام الطاقة البلدية والوصول بنسبتها إلى 80% ضمن مزيج الطاقة المستخدم، مقارنة بأسواق دول أوروبا والتى تصل بها لنحو 100%.

من جانبه اوضح مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام مصانع الأسمنت لاكثر من مصدر طاقة مهم وضروى فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه صناعة الأسمنت بسبب ضعف الطلب وعدم القدرة على المنافسة وارتفاع التكلفة.