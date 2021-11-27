رئيس مدينة العاشر من رمضان: تأهيل طريق «بلبيس- العاشر» بـ148 مليون جنيه

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، في إعادة تأهيل ورصف طريق "بلبيس- العاشر" من ناحية طريق مصر– الإسماعيلية الصحراوي.

وقال عمران، في تصريح خاص لـ«الشروق»، مساء اليوم السبت، إن التكلفة المالية المرصودة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل من رصف وإنارة الطريق بلغت 148 مليون جنيه؛ مشيرًا إلى أن ذلك المشروع من أهم وأكبر المشروعات التي يعكف على تنفيذها جهاز المدينة.

وأكد البدء في الرصف بدايةً من اليوم، من ناحية طريق مصر– الإسماعيلية الصحراوي، قبل أن يشير إلى أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة تستهدف الطريق كله، بطول 22 كيلومترًا في الاتجاهين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى أن رصف الطريق ورفع كفاءته كان بمثابة المطلب الجماهيري قبل شهور عدة، منوهًا بأن جهاز المدينة تقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بشأن رصف الطريق ورفع كفاءته منذ نحو عامين، قبل الحصول على الموافقة الرسمية والبدء فعليًا في أعمال الرصف والتطوير، والتي تستغرق نحو عام، إذ أكد أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير الطريق نهاية العام القادم.