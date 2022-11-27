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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا إلى 321 قتيلا

د ب أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 4:30 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 4:30 م
قال سوهاريانتو مدير وكالة  إدارة الكوارث الوطنية اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم جاوة الغربيةإندونيسيا منذ نحو أسبوع، ارتفعت إلى 321 قتيلا.

وأضاف سوهاريانتو أن ما لا يقل عن 11 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وألحق الزلزال الضرر بأكثر من 62 ألف منزلا، وتسبب في نزوح أكثر من 73 ألف شخص، يقيمون الآن في أماكن إيواء في 325 موقعا بالإقليم.

وأوضح سوهارايانتو "عمال الإغاثة يصلون تدريجيا إلى المواطنين المتضررين في القرى النائية من خلال اللوجستيات وإمدادات الغذاء، وإقامة خيم لهم".

وقالت الوكالة التي ترصد النشاط الزلزالي، إن 284 هزة ارتدادية بقوة متناقصة تدريجيا وقعت منذ حدوث الزلزال الرئيسي الاثنين الماضي.

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