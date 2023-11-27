حماس: لا تفاهم حول وقف العدوان في غزة حتى اللحظة

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، التوصل إلى تفاهم حول وقف العدوان في غزة حتى اللحظة، مرجعًا الأمر إلى «التعنت الإسرائيلي بالدرجة الأساسية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، صباح الاثنين، أن تمديد الهدنة يسمح بالإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، إضافة إلى دخول الوقود والإغاثة الطبية إلى قطاع غزة.

واعتبر بأن ما يتداول في الكواليس حول الضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار، بأن به «نوع من المبالغة»؛ لأن تلك الإدارة أعطت الضوء الأخضر لتلك العملية العسكرية والمذبحة المتركبة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن «الإدارة الأمريكية تزود الاحتلال بكل احتياجاته لقتل الشعب الفلسطيني؛ على صعيد الآلة العسكرية الإسرائيلية»، موضحًا أنها «بنت تحالفًا دوليًا لمواجهة الشعب الفلسطيني والمقاومة».

ونوه أن الإدارة حاولت بناء تحالف إقليمي لكنها لم تنجح في ذلك، معقبًا: «هي قادرة على وقف العدوان لو أبلغت الجانب الإسرائيلي بعدم إرسال قذائف وأسلحة تدمر الشعب الفلسطيني وتقتله».

واستطرد: «الموقف الأمريكي على المحك، والكل بات يدرك أن أمريكا شريكة في تلك الجريمة لا سيما بايدن وإدارته، فلا مجال للتصديق أن أمريكا عاجزة عن وقف العدوان الإسرائيلي».