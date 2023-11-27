إيطاليا تفوز على أستراليا وتتوج بكأس ديفيز للتنس للمرة الثانية

قاد النجم يانيك سينر فريق إيطاليا للتتويج بلقب كأس ديفيز للتنس، للمرة الأولى منذ 47 عاما، عقب فوزه على نظيره الأسترالي، اليوم الأحد، في نهائي المسابقة.

وتغلبت إيطاليا 2-0 على أستراليا، مساء الأحد، في سلسلة مواجهاتهما بنهائي البطولة، التي أقيمت منافستها بمدينة ملقة الإسبانية.

وبعدما فاز الإيطالي ماتيو أرنالدي على الأسترالي أليكسي بوبيرين في مباراة الفردي الأولى بمجموعين نظيفتين، تفوق يانيك سينر، المصنف الأول في الفريق الإيطالي، على الاسترالي أليكس دي مينور، بنتيجة 6 / 3 و6 / صفر/ ليحسم الفوز لصالح فريق بلاده.

الفوز منح إيطاليا لقبها الثاني في تاريخها بكأس ديفيز، بعدما سبق أن توجت باللقب عام 1976، فيما تلقت آمال أستراليا في الفوز بالمسابقة العريقة ضربة موجعة جديدة، عقب خسارتها في النهائي الثاني على التوالي بالبطولة.

وكان الفريق الأسترالي خسر نهائي النسخة الماضية أمام نظيره الكندي، علما بأنه لم يحصل على اللقب منذ عام 2003.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى، التي يتوج بها الفريق الإيطالي باللقب على حساب أستراليا في النهائي، بعدما سبق للفريقين أن التقيا في هذا الدور أعوام 1960 و1961 و1977، وكانت الغلبة فيها جميعا للأستراليين.

وبدا التوتر واضحا في مواجهة أرنالدي وبوبيرين، اللذين يفتقران للخبرة في كأس ديفيز، لكن اللاعب الإيطالي /22 عاما/ تعامل مع الأمر بشكل أفضل، ليفوز باللقاء بنتيجة 7 / 5 و2 / 6 و6 / 4.

وقال أرنالدي عقب المباراة وهو يبكي "إنه أمر عاطفي للغاية، لأن شخصا مهما للغاية بالنسبة لي ولصديقتي توفي قبل شهر، لذا فإنني أهدي هذا الفوز إليه. أعتقد الآن أنني فزت بواحدة من أهم اللقاءات في حياتي".

وأضاف اللاعب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أنا آسف من أجل أليكسي، لأنه استحق الفوز بالتأكيد".

وأوضح "لقد كان أليكسي يلعب بشكل أفضل. لكن في بعض الأحيان يكون الوضع هكذا في كأس ديفيز. كان فريقي يدعمني كثيرا، وأعتقد أن ذلك ساعدني بشدة".