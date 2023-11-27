اتحاد السلة يستقر على استمرار الجهاز الفني الوطني للمنتخب في البطولة العربية

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استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على استمرار الجهاز الوطني المساعد للكندي روي رانا، المدير الفني الراحل عن تدريب المنتخب الأول للرجال في الفترة الأخيرة.

اتحاد السلة أصدر قرارًا باستمرار الجهاز الفني المساعد الذي كان يتواجد مع روي رانا خلال الفترة الماضية وهم وائل بدر ومحمد سليم من أجل قيادة الفراعنة في البطولة العربية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل 2023 في القاهرة.

ويتولى وائل بدر تدريب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي الجزيرة، كما يتولى محمد سليم قيادة فريق الاتصالات لكرة السلة.

وقرر اتحاد السلة إضافة رامي جنيدي، المدير الفني لنادي هليوبوليس، للجهاز الفني المؤقت الذي يتولى تدريب الفراعنة في البطولة العربية للمنتخبات للسلة.

وأشار اتحاد السلة إلى أن الجهاز المصري المكون من وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي سيقود الفراعنة بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول للرجال لكرة السلة في المنافسات القادمة.