سيناتور ديمقراطي: يتعين على الولايات المتحدة دراسة وضع شروط لمساعدة إسرائيل

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي اليوم الأحد إنه يتعين على المشرعين الأمريكيين دراسة وضع شروط لتقديم المساعدات المستقبلية لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي الإنساني، واصفا حصيلة وفيات المدنيين في قطاع غزة بأنها "غير مقبولة" و"غير مستدامة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميرفي قوله لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" "نفرض بانتظام شروطا لمساعداتنا لحلفائنا بالامتثال لقانون الولايات المتحدة والقانون الدولي.. وستكون هذه محادثة سنشارك فيها جميعا عندما نعود إلى واشنطن غدا الاثنين".

وتعكس تعليقات ميرفي استعدادا متزايدا من جانب بعض الديمقراطيين – وربما من بينهم الرئيس جو بايدن – لمناقشة ربط شروط بحزمة المساعدات البالغة 3ر14 مليار دولار والتي يسعى بايدن للحصول عليها من الكونجرس.

وفي حديثه للصحفيين أمس الأول الجمعة، قال بايدن إن وضع شروط لتقديم المساعدات "فكرة جديرة بالاهتمام". لكنه سرعان ما أضاف "لا أعتقد أنني لو بدأت بهذا، كنا سنصل إلى ما نحن عليه اليوم. علينا أن نأخذ هذا بشكل تدريجي".

وكان السيناتور بيرني ساندرز، قد دعا في مقال افتتاحي بصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس، إلى وضع حد لما وصفه بـ"نهج الشيك على بياض" لتمويل أمن إسرائيل. وأضاف ساندرز "يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطا لهذه الصداقة وأننا لا يمكن أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي وشعورنا بالاحترام".