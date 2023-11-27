ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

كشفت المعاينة الأولية لحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا بحرى الكمين المهجور عند قرية تل بنى عمران مركز ديرمواس، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

أكدت مصادر مطلعة أنه في الساعة الرابعة و15 دقيقة، تبلغ لمرفق إسعاف تل بني عمران، وقوع تصادم سيارتين، وبالانتقال تبين تصادم سيارة ميكروباص محملة بـ 15 راكبًا، بأخرى نقل مما تسبب في وقوع الحادث.

وقال شهود عيان إنه تم استدعاء سيارات الحماية المدنية، وفريق تأمين الطرق، والإسعاف، ونقل الضحايا إلى مستشفيى ملوي، ودير مواس، والمصابين الاثنين إلى مستشفى ملوي التخصصي.



كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم بطريق الصعيد، أمام قرية تل بني عمران، بمركز دير مواس، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في مصرع 14 شخصًا وهم محمد نبيل عمر عبدالحميد، 17 سنة، ملوي، عصام سعيد عطية، 42 عامًا، ملوي، مصطفى جمال عبدالشفيق، 29 سنة، ملوي، محمد فاروق عبدالرسول، 46 سنة، ملوي، و7 جثامين أخرى مجهولة الاسم والعنوان، وجدي صلاح بشري، 32 سنة، المنيا، مؤمن عاطف عبدالحميد، 45 سنة، أسيوط.

فيما أصيب شخصان اثنان وهم هاني حسانين فوزي، 49 سنة، اسيوط، رودي عصام سعيد، 12 سنة، ملوي .تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى ملوي ودير مواس والسيارتين تحت تصرف النيابة العامة.