بايدن: اتصال مستمر مع قادة مصر وقطر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جوانب هدنة غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيظل على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل للتأكُّد من تنفيذ كل جوانب اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.



ونقلت قناة الجزيرة، عن بايدن تأكيده أنه ضغط باستمرار من أجل تعليق القتال لتسريع وتوسيع نطاق المساعدات لغزة وتسهيل الإفراج عن المحتجزين.



وكان البيت الأبيض، قد عبر عن ترحيبه بالاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين.



وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة تأمل أن يستمر إطلاق سراح المحتجزين من غزة، وذلك في تعليقه على تمديد هدنة غزة ليومين إضافيين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنّ الإدارة الأمريكية ستعمل على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدد أخرى.



وأشار إلى تسجيل أعلى رقم من وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بما في ذلك مساعدات الوقود.



ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت أولوية لإيصال المساعدات من أجل تخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في غزة، باعتبار أن أغلبهم لا علاقة لهم بحركة حماس، وفق تعبيره.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.