رئيس بلدية غزة: الوعود التي نتلقاها يوميا لم يتم تحقيقها

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، مؤكدا: "أولويتنا هي توزيع إمدادات المياه على البيوت".

وأضاف السراج، في مداخلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "نواجه معضلة نقص الوقود ولسنا قادرين على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي"، مردفا: "الوعود التي نتلقاها يوميا لم يتم تحقيقها".

وتابع: "أكثر من 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع بحاجة ماسة للماء والغذاء والوقود".

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و«حماس» على الانتهاء في يومها الرابع وسط تكهنات بإمكانية تمديدها، فيما ينتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والمحتجزين.