مشاهد مؤثرة لوصول أسير غزاوي لمدينة رفح بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال

بثّت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مؤثرة توثّق لحظة وصول الأسير الفلسطيني علاء أبو سنيمة لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأظهرت اللقطات، سيارات الدفاع المدني وهي تصل مدينة رفح وعلى متنها الطفل الأسير الذي استقبلته بأحضان مؤثرة.

تغطية صحفية: "لحظة تـحــرُّر الأســيــر علاء أبو سنيمة من رفح، ووصوله لقطاع غزة؛ بعد الإفراج عنه بصفقة التبادل، يوم أمس". pic.twitter.com/k5BMjhpNuw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 27, 2023



وعلاء أبو سنيمة هو الأسير الوحيد من قطاع غزة المشمول ضمن صفقة التبادل الحالية بين حماس والاحتلال.



وفيما جاء الإفراج عنه مساء أمس الأحد، ضمن الصفقة الثالثة، تسود حالة من الترقب لتنفيذ عملية الإفراج في الدفعة الرابعة مساء اليوم.



وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة.



جاء ذلك في وقت قالت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، موضحة أنها ستبدأ العمل على إخراجهم.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.