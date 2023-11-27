ضياء رشوان: السلطات المصرية غيرت طريقة وصول المساعدات إلى غزة لتفادي المعوقات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجهود المصرية والقطرية تكفلت بضمان عدم تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء جنوب قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن مصر غيرت طريقة وصول المساعدات إلى غزة، لتفادي العراقيل التي تمنع وصول تلك المساعدات إلى شمال القطاع.

وأوضح أن «المساعدات كانت تدخل إلى أراضي غزة عبر معبر رفح، ثم تنتقل إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة»، موضحًا أن السلطات المصرية قررت تسليم الشاحنات إلى شركات الشحن مباشرة من داخل معبر رفح، حتى تسهل وصولها إلى الشمال بعد مرورها بالإجراءات المعتادة من أونروا والجهات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن «تغيير تلك الآلية ضمن وصول 120 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة، بما فيها الوقود وغاز المنازل»، مؤكدًا أن الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين يبذلون أقصى الجهود الممكنة لمد الهدنة لأيام إضافية.

وعن طريقة تسليم المحتجزين في الأيام المقبلة، ذكر أن «المقاومة تسلم من لديها للصليب الأحمر الدولي، والصليب الأحمر يسلمها للسلطات المصرية في معبر رفح أو معابر أخرى، ثم يتولى بعد ذلك التسليم إلى الجانب الإسرائيلي».