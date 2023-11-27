زراعة 1210 أشجار مثمرة في مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز رئيس مركز مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة 210 من شتلات الأشجار المثمرة بالطريق الدائري بزمام حي شمال وكذلك بطريق مصر أسوان الزراعي أمام "كوبري الكفور" ، إلى جانب قص وتهذيب عدد من الأشجار بمحيط المستشفيات بحي جنوب المدينة.

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، وزراعة 1000 من شتلات أشجار الزينة والمثمرة على طريق مصر أسوان الزراعي أمام "قرية قلوصنا"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.