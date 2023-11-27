محافظ الدقهلية: هدفنا تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين

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عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا مع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ الدقهلية؛ للوقوف على سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية من المستشفيات، والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة التابعة لقطاع الشئون الصحية.

وقال المحافظ، إن هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على جميع روافد الخدمة الصحية على مستوى المحافظة، من خلال مديرية الشئون الصحية، بإشراف ومتابعة جميع مسئولي القطاعات المختلفة بمديرية الصحة كل في مجال تخصصه وفريق العمل التابع له.

وأكد المحافظ، حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الإيجابيات في القطاع الصحي، وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة، بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.