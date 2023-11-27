جوتيريش: تمديد الهدنة في غزة «بصيص أمل»

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة يومين، قائلا إنها "بصيص من الأمل والإنسانية في وسط ظلام الحرب".

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين، إنه يأمل أن يسمح التمديد بإدخال المزيد من المساعدات إلى المنطقة الساحلية الفلسطينية.

ولكن جوتيريش حذر من أن وقف القتال الإضافي لمدة يومين ليس كافيا لتلبية جميع احتياجات الأشخاص الذين يعانون في غزة.

ومضى جوتيريش يقول إنه يأمل في فتح المزيد من المعابر الحدودية لتسهيل تسليم المساعدات.

وقالت قطر، أحد الوسطاء في الصراع، إن إسرائيل وحركة حماس، التي استولت على السلطة في غزة بالقوة في عام 2007، اتفقتا على تمديد الهدنة، التي تم التفاوض عليها في البداية لتستمر لمدة 4 أيام، لمدة يومين آخرين.