الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من جنودها شمالي العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنودها في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان لها، أن الجنود الأتراك استشهدوا في منطقة عمليات "المخلب-القفل".

وجاء في البيان أن الوزارة "تتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهداء ولكل أفراد الجيش وعامة الشعب التركي".

وفي 17 من أبريل من عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب – القفل" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان شمال العراق.

جدير بالذكر أن تركيا تشن هجمات ضد "حزب العمال الكردستاني" داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية، فقد تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص من مدنيين وعسكريين خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.