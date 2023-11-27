الأمين العام لحلف الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة في غزة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم، إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وطالب ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف ببروكسل بتمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، وفقا لشبكة يورو نيوز.

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد دعا أيضا إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل العمل على "حل سياسي" للنزاع.

وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

وتسلمت إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين لدى حركة حماس المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن تل أبيب تنتظر رد الحركة بشأن تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.