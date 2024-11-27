أبو الغيط: ضرورة تكثيف العمل للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن" الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بشكل كامل ودقيق حتي يتمكن لبنان من إستعادة عافيته في أقرب وقت".



وشدد أبو الغيط في تصريحات ور عودته إلى القاهرة اليوم، على أن "الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي أسقطت آلاف الضحايا بين المدنيين، وأحدثت دمارا كبيرا بالبنية الأساسية"، موضحاً أن " الإتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خاصة ما يتصل بموضوع إنتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لما يزيد على عامين".



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده علي ضرورة إنهاء إجراءات الإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، توطئة لعودة النازحين لديارهم.



وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في الخصوص علي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة مندرجاته، كما أثني علي جهد الوسطاء للتوصل إلى هذا الإتفاق وفي مقدمتهم الولايات المتحدة مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة تكثيف العمل للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب الآجال.