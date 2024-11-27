المصري يهزم إنيمبا في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية

استهل المصري البورسعيدي مشواره في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز 2-0 على حساب ضيفه إنيمبا النيجيري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

تقدم المصري عن طريق محمود حمادة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني بعد خطأ من الدفاع في إبعاد كرة محمد الشامي مع الدقيقة 74.

بهذا الفوز يتصدر المصري ترتيب المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بشكل مؤقت، حتى مباراة الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية يوالأحد 8 من ديسمبر المقبل، يخرج المصري لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، فيما يحل الزمالك ضيفًا على إنيمبا النيجيري.