الجيش النيجيري يعلن مقتل أعضاء من جماعة السكان المحليين بإقليم بيافرا

قال الجيش النيجيري إنه تم قتل عدد من أعضاء جماعة شعب بيافرا الأصليين (IPOB) وجناحها المسلح، في ولاية إيمو، جنوب شرق نيجيريا، بعد الاشتباه في تنفيذهم مخطط لعمليات هجوم على العاصمة النيجرية، أبوجا.

وقال بيان للجيش نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه وقع اشتباك مسلح بين عناصر الجيش الوطني وبعض المسلحين من جماعة السكان الأصليين لإقليم بيافرا، بينما كانت قوات الجيش تنفذ دورية قتالية على طول المنطقة كجزء من عملية التطهير التي تستهدف بقايا أعضاء جماعة السكان الأصليين بيافرا في جنوب شرق البلاد.

وأفاد الجيش بأنه تم خلال العملية العثور على بنادق آلية وعبوات ناسفة ومواد لصنع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى تعويذات.

وقالت صحيفة بريمايم تايمز النيجرية إن جماعة السكان المحلين باقليم بيافرا لا تزال تسعى إلى إقامة دولة بيافرا ذات السيادة في جنوب شرق نيجيريا وبعض أجزاء من جنوب جنوب البلاد، حيث يتم القيام ببعض الهجمات المميتة بين الحين والآخر.

رغم مرور أكثر من 55 عاماً الصراع الدامي في نيجريا الذي أعقب إعلان انفصال جمهورية بيافرا الانفصالية عن نيجريا في 1967، وتكوين دولة مستقلة لشعب الإيبو خلال الحرب الأهلية النيجرية، لم تنتهي أحلام الانفصال لدى جماعة السكان المحليين، اذ لا تزال أجهزة الأمن النيجيرية، بخاصة الجيش تشن الغارات على معسكرات تابعة للجماعة وجماعات انفصالية أخرى في جنوب شرق البلاد.