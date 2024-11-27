ميقاتي يشكر بايدن على الدعم الأمريكي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الامريكي جو بايدن تشاورا في خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف اطلاق النار.

وشكر ميقاتي الرئيس بايدن على الدعم الاميركي للبنان والمساعي التي قام بها موفده السيد آموس هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق النا،بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وعبّر رئيس الحكومة عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه مشكورة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

وقال: "إن هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قرارهم ومدنهم. كما انه يساعد على ارساء الاستقرار الإقليمي".

اضاف:"إنني، إذ اقدّر المساعي المشتركة للولايات المتحدة وفرنسا للتوصل الى هذا التفاهم، اجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان. وادعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد. كما اطالب بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي يحتلها والالتزام بالقرار 1701 كاملا" .



كان بايدن قد أشاد بالاتفاق "الشجاع" لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة ، ووصفه بأنه "بداية جديدة" للبنان.