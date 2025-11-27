رينو تطرح مجموعة متنوعة من نماذجها الاختبارية القديمة للبيع

تمتلك شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو مجموعة كبيرة من السيارات القديمة والنماذج الاختبارية الفريدة إلى جانب مجموعة من سيارات السباق بما فيها سيارات سباق فورمولا1 التي قادها أساطير مثل آلان بروس. وقررت الشركة طرح مجموعة من هذه السيارات والنماذج الاختبارية للبيع في المزاد.

وتضم مجموعة النماذج الاختبارية المعروضة للبيع في المزاد نماذج دخلت مرحلة الإنتاج بدءا من السيارة كليو هاتشباك الشهيرة إلى السيارة مودوس متعددة الأغراض التي لم تستمر طويلا في الأسواق. لكن الأهم في المزاد المنتظر هي النماذج الاختبارية للسيارات الأشد غرابة والتي لم يعد يتذكرها كثيرون مثل السيارة أوبراندي التي تم الكشف عنها في عام 2000، والتي كانت تأخذ شكل شاحنة غريبة بقاعدة عجلات قصيرة ومقدمة حيوية، تعطي مظهرا محببا وتتيح مجالا أوسع للرؤية أمام السائق. ويتراوح السعر التقديري لهذا النموذج بين 1000 و3000 دولارا بأسعار الصرف الحالية.

في حين ظلت أوبراندي مجرد نموذج اختباري، كانت الشاحنة ترافيك هي الوافد الدائم لشركة رينو في قطاع الشاحنات الكبيرة، وفي عام 2004، أعادت رينو تقديم ترافيك كشاحنة ذات شكل غير عادي بنموذج اختباري حمل اسم ديك آب. وعلى الرغم من أن تصميم الواجهة الأمامية ظل شبيها بواجهة الشاحنة ترافيك القياسية، فقد تم تقصير الشاحنة الجديدة وزيادة عرضها لتكون بمظهر أقوى، وتم تزويدها بنظام دفع رباعي وصندوق خلفي صغير. ومع ذلك لم يدخل النموذج الاختباري ديك أب مرحلة الإنتاج التجاري. ومن المتوقع أن يتراوح سعره في المزاد بين 4600 و7000 دولار.

ورغم أن رينو تبيع مئات الآلاف من سيارتها الصغيرة رينو في أوروبا لتملأ الشوارع إلا أنه لن يكون في مقدور أي شخص مشاهدة سيارة كليو بست عجلات، مثل هذا النموذج الأولي للشاحنة الخفيفة الغريبة الذي طرحته رينو عام 2001. وتم إنتاجه بواسطة العمال في مصنع رينو في فلنس بفرنسا، كجزء من تدريبهم على أعمال المعادن.

كما يتضمن المزاد الكثير من النماذج الاختبارية المثيرة للاهتمام، منها السيارة تشاوسون بي.إي.آر.إل.إي المبسطة لعام 1989 والسيارة رينو إسبيس لعام 1997 ذات المحرك الهجين التوربيني والنموذج الاختباراي إيفادو لعام 1995 الذي أصبح الجيل الأول من السيارة لاجونا. كما يتضمن المزاد الكثير من سيارات السباق المثيرة للاهتمام، ومنها السيارة ريون ألبين أيه 442 التي كانت بمثابة سيارة احتياطية في سباق 24 ساعة في لومان عام 1978، بالإضافة إلى سيارتي سباق قادهما الشاب كارلوس تافاريس.

وهناك مجموعة كبيرة من السيارات التي تجذب اهتمام عشاق سباق سيارات الفورمولا1 أبرزها سيارة رينو آر.إي 40 موديل 1983 التي قادها الأسطورة آلان بروست ليحقق مركزَي انطلاق أول في موناكو وسبا، والذي حوله الأخير إلى فوز بالسباق. كما يتم عرض سيارات رينو فورمولا 1 أخرى من الثمانينيات، قادها رينيه أرنو وإيدي شيفر، بالإضافة إلى سيارة لوتس تي95 موديل 1984 بلون جون بلاير سبيشل الأسود والذهبي الشهير، والتي حقق بها إيليو دي أنجيليس المركز الثاني في سباق جائزة ديترويت الكبرى.