هجوم يستهدف حقلا غازيا في كرستان العراق

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أدان فيه الهجوم علي حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية "350 كم شمالي العراق".

وذكرت وسائل إعلام كردية، أنه تقرر خلال الاتصال الهاتفي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تباشر عملها في أقرب وقت ممكن للعثور على المهاجمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت فجر اليوم، تعرض حقل كورمور في محافظة السليمانية لاستهداف غادر مما أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسية في هذا الحقل الغازي المهم دون خسائر بشرية.

وأشارت إلى أن هذا يشكل "تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين وعملا إرهابيا خطيرا لعرقلة وتأخير الجهود الساعية لترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي".

كما ذكرت أن "هذا الاعتداء له آثار ونتائج سلبية على المنظومة الكهربائية خاصة في محافظتي أربيل والسليمانية وأضر بموارد البلاد ومصادر الطاقة".

وشدد البيان، على أن "الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات ستنال جزاءها العادل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين بهذا العمل الغادر والجبان".