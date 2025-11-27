الصين تصدر الكتاب الأبيض حول نظام إدارة عالمي لمجالات جديدة

دعت الصين إلى إنشاء نظام إدارة عالمي ومعايير لمجالات جديدة، بما في ذلك الفضاء والذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني.



وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن مجلس الدولة لجمهورية الصين أصدر اليوم الخميس كتابا أبيض بعنوان "الرقابة على التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار في الصين في العصر الجديد".

ولم ينشر النص الكامل للوثيقة بعد على الموقع الإلكتروني لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة.

وذكرت القناة أن "الكتاب الأبيض يشير إلى أن مجالات جديدة مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي تمثل آفاقا جديدة في التنمية البشرية، كما تمثل محورا جديدا للأمن الاستراتيجي ومجالات جديدة للإدارة العالمية".

وأضافت أن الصين تدعو إلى أن تلعب الأمم المتحدة، بالاعتماد على المشاركة العالمية لجميع البلدان، دورا رائدا في تعزيز تشكيل نظام إدارة عالمي ومعايير للمجالات الجديدة على أساس توافق واسع النطاق.



كما جاء في الوثيقة أن "الصين تواصل تعزيز قدراتها في مجال منع الانتشار، وتشارك بنشاط في عملية منع الانتشار الدولية، وتعزز التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا، وتدعو إلى تحسين نظام إدارة منع الانتشار العالمي".

وتم في الوقت نفسه التأكيد على أن تحديث الصين هو تحديث يعتمد على التنمية السلمية، وأن تنمية الصين تساهم في نمو قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم.