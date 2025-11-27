محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك بحي غرب القاهرة والذي يستمر في الفترة من 27 - 30 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد حبيب، أمين عام اتحاد النحالين العرب، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكل المبادرات التي تستهدف تطوير الصناعات والحرف اليدوية خاصة فى مجال الغذاء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، موضحا أنه يركز على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل في أحداث التوازن البيئي، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

ونوه بأنه المهرجان يشكل منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

وقال إن المهرجان الذى تشارك فيه تونس كضيفة شرف يعد ملتقًا يجمع النحالين والمنتجين والمستهلكين والخبراء للتعرف على أحدث التقنيات في صناعة النحل، مستعرضا أدوات تربية النحل وطرق تعبئة العسل اليدوية والآلية، ونماذج للمناحل التى تعمل بالطاقة الشمسية.

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بطلاب إحدى المدارس الذين حضروا للمهرجان فى رحلة توعية مدرسية للتعرف على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل في أحداث التوازن البيئي، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

ويضم المهرجان معرضًا شاملاً لتذوق وبيع منتجات نحل العسل من مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرض متخصص لبيع مستلزمات تربية النحل، حيث يقدم المهرجان جلسات نقاشية وندوات متخصصة يقودها نخبة من خبراء نحل، الى جانب المسابقات، وتوزيع الجوائز للجماهير.

ومهرجان العسل المصري الثامن مقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارات الصناعة، والزراعة، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد النحالين العرب، إذ يشارك في المهرجان 60 عارضا من مختلف محافظات مصر والدول العربية، حيث يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل ومشتقاته، والزيوت الطبيعية، والتمور.

ويستهدف المهرجان إبراز أعمال تطوير صناعة العسل في مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل العسل المصري بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التي يمكن التوسع في تصديرها.