ارتفاع عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى 240

ارتفع عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 240 شركة، اليوم، بعد بدء التداول على أسهم شركة جديدة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقب إعادة هيكلتها.

وقالت إدارة البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنها سعت على القيام بدورها الاعتيادي في تقديم كل أوجه الدعم والمعاونة للشركات الراغبة في القيد، وذلك في إطار حرصها على مصالح آلاف المستثمرين، وتوفير سوق منظم يمكن جموع المتعاملين من التعامل على حيازتهم من الأسهم، بما يتماشى مع رؤية إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري؛ عبر زيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بجانب تحسين بيئة التداول وتعزيز السيولة والتداول، ليقوم سوق المال المصري بدور فعال في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية.