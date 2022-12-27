محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية لتزيينهن أسوار المعاهد والمصالح الحكومية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالأعمال الفنية والرسومات والجداريات، لطالبات التربية النوعية على جدران المدارس والمعاهد الازهرية والمصالح الحكومية، وخاصة الأسوار المواجهة لمركز الأورام الذي سيتم افتتاحه قريبا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيخ، ودعمه للعمل الذي تؤديهن طالبات كلية التربية النوعية في رسم رسومات ذات طابع إسلامي، ومعبر عن البيئة والمهن التي تتميز بها المحافظة، موجها الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، وهيئة التدريس والطلاب وطالبات الفرقة الرابعة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: "الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة بالعديد من الرسومات والجداريات المتميزة، مؤكدا أن الطالبات وجدن الدعم والإشادة من أهالي المحافظة على إبداعهن".

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أن الطالبات تشاركن في تزيين أسوار المصالح الحكومية، من مدارس وغيرها، من خلال مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بالكلية، وفق البروتوكول بين الجامعة بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتوفيره الخامات للطالبات لتبدعن في جداريات والتعبير عن الحضارة والبيئة، ورسومات ذات طابع إسلامي.

من جانبها قالت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة لتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة في تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هي المرحلة الأولى، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كل الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.

ومن جهتها قالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عبر الطلاب من خلال مشروعات التخرج عن عام ميلادي جديد برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشارع الواصل بين الجامعة والمحافظة، وشارع مستشفى جامعة كفر الشيخ، وسيجري تزيين الأشجار في معظم شوارع مدن المحافظة بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.