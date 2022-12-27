وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض اللوحات الزيتية بزفتى

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افتتح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، معرض النتائج واللوحات الزيتية والمعرض الدائم للتربية الفنية، والمقام بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

وذلك بحضور جيهان مصطفى مدير عام الإدارة، ومحمد حمودة مدير إدارة الأمن، وعبدالوهاب دغش وكيل الإدارة التعليمية، وخالد حسن موجه عام التربية الفنية.

وخلال تفقده للمعرض، أشاد وكيل الوزارة، بالمعروضات الفنية المتميزة بمعرض النتائج، وكذلك المعروضات الفنية بالمعرض الدائم للتربية الفنية والذي ظهر فيه الإبهار الفني بالمعروضات الفرعونية التي زينت جوانب المعرض.