بايرن ميونخ يقلب الطاولة على كولن بثلاثية في الدوري الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه كولن وهزمه بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

لم يحافظ كولن على تقدمه بهدف في الدقيقة 41 سجله لينتون ماينا بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة بيسراه في شباك الحارس المخضرم مانويل نوير.

وأدرك العملاق البافاري التعادل سريعا بهدف سجله سيرج جنابري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة مايكل أوليسي من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، تقدم بايرن بهدف ثان سجله كيم مين جاي بضربة رأس بعد تمهيد بالرأس من هيروكي إيتو لعرضية الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 71.

واختتم اللاعب الشاب لينارت كارل ثلاثية الضيوف بهدف في الدقيقة 84 سجله بتسديدة بيسراه بعد تمريرة من لويس دياز أيضا.

حقق بايرن ميونخ فوزه الخامس عشر في مشواره بالدوري ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، دورتموند، ثاني الترتيب.

أما كولن فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس التوقيت، فاز لايبزج على فرايبورج بهدفين سجلهما فيلي أوربان ورومولو كاردوسو في الدقيقتين 53 و56.

رفع لايبزج رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مواجهة ثالثة، اكتسح هوفنهايم ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5 / 1.

أحرز أندري كراماريتش "ثلاثية" وتيم لمبيرل وماكس مورشتيد أهداف هوفنهايم في الدقائق 22 و24 و45+1و45+4 و77، بينما أحرز شوتو ماتشينو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 69.

رفع هوفنهايم رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 19 نقطة في المركز العاشر.