 ضبط أجنبيين سرقا موقعا تحت الإنشاء في التجمع الأول - بوابة الشروق
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ضبط أجنبيين سرقا موقعا تحت الإنشاء في التجمع الأول

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:36 م
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة داخل أحد المواقع تحت الإنشاء في التجمع الأول.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما (لا يحمل ثمة تراخيص) وبحوزتهما كمية من الكابلات النحاسية مختلفة الأحجام وزنت طنا وعددا من الفتيلات الخاصة بالشدادات المعدنية مجهولين المصدر.

وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مجمع سكنى محل عمل أحدهما كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام منشار حدادى بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأقرا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

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