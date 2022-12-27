أكد التونسي علي عباس المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية أن خاطب الفيفا لمعرفة مدى قانونية مشاركة محمود كهربا بعد انتهاء فترة إيقافه .

وقال عباس الذى يعتبر هو محامي كهربا في القضية : إن سبب إرساله للخطاب للفيفا لمعرفة هل عقوبة الإيقاف ستنتهي يوم 11 يناير المقبل ومدى قانونية مشاركة اللاعب فى المباريات ، وأن الفيفا رد عليه فى خطاب واضح للجميع أن عقوبة الإيقاف 6 أشهر تنتهي فى 11 يناير ويصبح من حق اللاعب المشاركة فى المباريات بداية من تاريخ 12 يناير المقبل.

وعن عدم دفع الغرامة الموقعة على اللاعب قال على عباس : إن غرامة 2.5 مليون دولار على اللاعب كاملة ومن حق نادي الزمالك وسوف يحصل عليها ولكن ليس من حق الزمالك شكوى اللاعب فى يناير لعدم الدفع إلى بعد مرور 3 فترات قيد أى أن الزمالك لامكنه شكوى كهربا من جديد إلى مع بداية سبتمبر 2023.

وأوضح عباس إلى أن الزمالك طلب تعويضا من اللاعب ونادي أفيش البرتغالي 11 مليون دولار وحكمت الفيفا غرامة فقط 2.5 مليون دولار بالتضامن بين اللاعب والنادي البرتغالي، ولكن الوضع حاليا أن كهربا ملزم بدفع الغرامة بالكامل.

وكشف عباس أنه تواصل مع نادي الزمالك لتقسيط المبلغ لكن المفاوضات لم تنجح فى ذلك ، ولكن دفع اللاعب لهذا المبلغ كاملا أمر صعب.

وأوضح محامي كهربا أنه لايتواصل مع النادي الأهلي لأنه ليس طرفا فى القضية وأن كهربا هو الطرف الرئيسي وملزم بدفع الغرامة كاملة، وفي حالة عدم دفعها قد يصدر ضده عقوبة جديدة بعد شكوى الزمالك فى سبتمبر.

واختتم على عباس تصريحاته قائلا : إن رد الفيفا بشأن كهربا واضح وصريح وأنه غير مسئول عن عدم فهم مسئولي اتحاد الكرة المصري لهذا الخطاب.