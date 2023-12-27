بدأت شركة الطاقة الروسية نوفاتك إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروعها الجديد أركتيك إل.إن.جي2 رغم العقوبات الأمريكية، في خطوة يمكن أن تخفف من ضعف الإمدادات في السوق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء، إن أول قطار ضمن مشروع "اركتيك للغاز المسال2" التابع لشركة نوفاتك الروسية للغاز "بدأ العمل بالفعل".

وتابع "نتوقع وصول الشحنات الأولى من هذا المشروع في الربع الأول من العام المقبل".

وتعد المنشأة، التي تقع في شبه جزيرة جيدان فوق الدائرة القطبية الشمالية، ثاني مشروع واسع النطاق لشركة نوفاتيك، وهي مهمة لتحقيق هدف روسيا المتمثل في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 100 مليون طن بحلول نهاية العقد.

وعرضت العقوبات الأمريكية،التي فرضت على مشغل المشروع في نوفمبر الماضي، هذا الهدف الطموح للخطر. وأرسلت نوفاتيك إشعارات تتعلق بـ"القوة القاهرة" إلى بعض مشتري الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن الشركاء الأجانب في مشروع أركتيك إل.إن.جي2 أعلنوا خضوع مشاركتهم في المشروع للقوة القاهرة أيضا، بحسب مصادر حكومية روسية لم يتم الكشف عن هويتها.

وتمتلك نوفاتك 60% من أسهم المشروع في حين تمتلك شركات توتال إنيرجيز الفرنسية وسي.إن.بي.سي وكنووك الصينيتان وميتسوي أند كو وجوجميك اليابانيتان 10% لكل شركة من أسهم المشروع.

ومن الممكن أن تضيف صادرات مشروع أركتيك إل.إن.جي2 إلى كمية الإمدادات المتاحة في السوق العالمية وبخاصة في أوروبا التي أصبحت تعتمد بشدة على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وما زالت أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي رغم الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الروسي عبر شبكات الأنابيب.

ويضم مشروع أركتيك إل.إن.جي2 ثلاث وحدات إنتاج بقدرة 8ر19 مليون طن سنويا ككل. ومن المتوقع وصول الوحدة الأولي إلى طاقتها الإنتاجية التصميمية وتبلغ 6ر6 مليون طن سنويا خلال الربع الأول من العام المقبل على أن تبدأ الوحدتان الأخريان الإنتاج في 2024 و2026.