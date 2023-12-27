جنرال إسرائيلي سابق: الجيش يقدم أرقاما زائفة لخسائر حماس في غزة

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، إن الجيش الإسرائيلي يقدم أرقاما "زائفة" عن قتلى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العدد أقل بكثير مما يتم نشره.



*صورة زائفة لقتلى حماس



وأضاف بريك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن ذلك جاء "بناء على المعلومات التي تلقيتها من الجنود والضباط الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ بدء الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأشار الجنرال الإسرائيلي السابق إلى أنه بناء على تلك المعلومات اتضح أن "متحدث الجيش الإسرائيلي والمحللين العسكريين في استديوهات التلفزيون يقدمون صورة زائفة للآلاف من قتلى حماس، والقتال وجهاً لوجه بين قواتنا وقواتهم".



وتابع: "عدد أعضاء حماس الذين قتلتهم قواتنا على الأرض أقل بكثير مما يتم إعلانه. معظم القتال لا يجري وجها لوجه كما يزعم المتحدث والمحللون، ومعظم قتلانا وجرحانا أصيبوا بقنابل حماس والصواريخ المضادة للدبابات".



وقال بريك إن مقاتلي "حماس يخرجون من فتحات الأنفاق لزرع القنابل ونصب الأفخاخ المتفجرة وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على مركباتنا المدرعة، ثم يختفون مرة أخرى داخل الأنفاق، وليس لدى الجيش الإسرائيلي حاليا حلول سريعة لقتال حماس، التي يختبئ معظم أعضائها في الأنفاق".



واعتبر الجنرال المتقاعد أنه "من الواضح أن متحدث الجيش الإسرائيلي وكبار مسئولي الدفاع يريدون تصوير الحرب على أنها نصر عظيم قبل أن تتضح الصورة"، موضحاً أنه "لتحقيق هذه الغاية، يقومون بإحضار مراسلين من القنوات التلفزيونية الرئيسية إلى غزة لتصوير صور النصر، هذه هي الحرب الأكثر تصويراً ضمن الحروب التي شنتها إسرائيل على الإطلاق، وربما حتى في العالم أجمع".



وتابع: "إلا أن إيجاد صور النصر قبل أن نقترب حتى من تحقيق أهدافنا قد يكون مدمراً للغاية إذا لم يتم تحقيق هذه الأهداف بالكامل في نهاية المطاف: تدمير قدرات حماس وتحرير الرهائن. وكان من الأفضل أن تكون أكثر تواضعا".



* تدمير الأنفاق سيستغرق سنوات



وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إن "تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات عديدة، وسيكلف إسرائيل خسائر فادحة"، موضحاً أنه "حتى الجيش يعترف الآن بوجود مئات الكيلومترات من الأنفاق في أعماق الأرض، ولها فروع متعددة، حتى أن البعض لديه قصص متعددة، مع العديد من المواقع الجيدة لشن قتال".



وأضاف أن "العديد من الضباط الذين يقاتلون في غزة أخبروني أنه سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، منع حماس من إعادة بناء نفسها، حتى بعد كل الدمار الذي ألحقه الجيش بقواعدها"، مؤكداً أن "هذا الجهد سيتطلب منا الحفاظ على قوات كبيرة في غزة لسنوات عديدة قادمة ومواصلة قتال مقاتلي حماس الذين سيخرجون من الأنفاق، ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات، ويزرعون قنابل، وينصبون أفخاخا خداعية، ويسببون الكثير من الخسائر للجيش الإسرائيلي".