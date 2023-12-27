ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار وأصاب رفاقه إثر استيقاظه من كابوس.



وأضافت القناة العبرية: "استيقظ جندي مظلي كان قد أخذ فترة راحة من القتال في منتجع قرية عسقلان العسكري، في غرفته في حالة من الذعر، وفتح النار في الغرفة من سلاحه الشخصي. وأصيب عدد من الجنود الذين كانوا في الغرفة بجروح طفيفة بسبب الشظايا. وتم نقل الجندي للعلاج"، وفقاً لما نقلته وكالة "معاً" الفلسطينية.



وقرر الجيش عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة،؛ نظراً لحالته الصحية، وسيتم إجراء التحقيق عندما يكون ذلك ممكنا، وفقا للسلطات الطبية.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 500 جندي من قوات جيش الاحتلال يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الجارية.



كما سبق وأفادت تقارير بأن أن 2000 جندي إسرائيلي تلقوا الدعم النفسي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.