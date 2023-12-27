مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وروسيا

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، في إتصال هاتفي، التطورات المتعلقة بجنوب القوقاز وآخر تطورات التعاون والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن أمير عبداللهيان أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى التطورات الحالية في القوقاز، ورحب بعملية المفاوضات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية الروسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووصفها بأنها خطوة مهمة للغاية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والدول الأعضاء في هذا الاتحاد.

وأكد لافروف مرة أخرى أن روسيا تحترم بصدق وأمانة ودون قيد أو شرط وحدة أراضي إيران، وهذا هو موقف موسكو الثابت.