وزير المالية الأوكراني: 38 مليار يورو قيمة المساعدات الدولية لكييف في 2023

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تلقت أوكرانيا ما يربو على 38 مليار يورو (42 مليار دولار) من المساعدات الدولية في 2023، في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير المالية سيرهي مارتشينكو للنسخة الأوكرانية من مجلة فوربس، اليوم الأربعاء: "سمح لنا ذلك بتمويل جميع أوجه الإنفاق الضرورية".

وتم تخصيص معظم الأموال لأغراض الدفاع في مواجهة القوات الروسية، وأيضا لجهود دعم النازحين وسداد معاشات التقاعد والرواتب الحكومية.

وذكر الوزير أن عام 2023، كان أكثر استقرارا من الناحية المالية مقارنة بـ2022 لكن كل يوم في الحرب يكلف 120 مليون يورو.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتتلقى كييف منذ ذلك الحين كميات كبيرة من المعدات والمعلومات الاستخباراتية من الغرب.

وفيما يتعلق بالعام الجديد، قال الوزير: "يساورني القلق بشأن 2024 أقل منه بشأن 2025".

ويأتي هذا بصفة أساسية بسبب الغموض فيما يتعلق بتلقي المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2024 بسبب الانتخابات المقررة فيهما خلال العام.

وأشار مارتشينكو، في وقت سابق للحاجة إلى نحو 33 مليار يورو من الخارج خلال 2024.