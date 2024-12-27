نيستلروي: هدف صلاح حسم المباراة لليفربول

يرى رود فان نيستلروي، المدير الفني لليستر سيتي، أن حظوظ فريقه ظلت قائمة، للخروج بنتيجة إيجابية أمام مضيفه ليفربول، إلى أن أحرز النجم الدولي المصري، محمد صلاح، الهدف الثالث للفريق الأحمر (3-1)، أمس الخميس، ضمن منافسات البريميرليج.

قال فان نيستلروي: "أعتقد أننا كنا في المنافسة على النتيجة لفترة طويلة.. كانت نتيجة (3/1) بمثابة نقطة تحول، بمعنى أن المباراة انتهت".

أضاف: "أعتقد أن في الدقيقة ال60، سنحت لنا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل، عن طريق باتسون داكا، ودخلنا المباراة من أجل تحقيق المفاجأة".

واصل:" لقد قدمنا ​​أداء جيدا، وبذلنا أقصى الجهد.. حققنا بداية جيدة بالهدف الذي سجلناه، لكن إذا تحدثنا عن نقطة تحول، فإن الهدف الثالث الذي أحرزه صلاح حسم المباراة تماما لليفربول".

وقرر فان نيستلروي الإبقاء على داني وارد، حارس مرمى الفريق، خارج التشكيلة، بعدما عانى خلال خسارة ليستر القاسية 0/3 أمام ضيفه وولفرهامبتون، في المرحلة الماضية من البريميرليج، حيث تعرض لصيحات استهجان من جماهير فريقه.

تابع المدرب الهولندي:" كان تغيير حارس المرمى أمرا لا مفر منه بالفعل، وكان الحديث مع وارد مثيرا للإعجاب، وكذلك الطريقة التي يفكر بها في الفريق والنادي".