الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بنجاح

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أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، مؤكدة نجاح العملية.

وأضاف أنهم هاجموا بطائرة بدون طيار هدفا حيويا في تل أبيب بنجاح، مشيرا إلى استهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وفي وقت سابق، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 18 شخصا أصيبوا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن فجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه قبل دخوله البلاد.

وأتى ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثيين بالرد "سريعا" على الهجوم الإسرائيلي على اليمن والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.