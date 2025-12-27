ألمانيا تشهد في 2025 عيد الميلاد الأكثر برودة منذ عام 2010

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي)، أن ألمانيا شهدت خلال أيام عيد الميلاد الثلاثة (ليلة العيد واليوم الأول والثاني من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري) درجات حرارة هي الأبرد في البلاد منذ عام 2010.

وقال توره هانزن تور هانسن، من هيئة الأرصاد، إن أدنى درجة حرارة سُجلت كانت 12.1 درجة تحت الصفر في منطقة هارتسجيروده بولاية سكسونيا- آنهالت، وذلك في ليلة 26 ديسمبر.

وأوضح خبير الأرصاد، أنه في عام 2010 كانت درجات الحرارة في المتوسط أقل بثلاث درجات مقارنة بهذا العام، وأن بعض الأيام في السنوات اللاحقة شهدت أيضًا برودة شديدة، إلا أن ذلك لم يمتد طوال الفترة من ليلة عيد الميلاد حتى ثاني أيام العيد.

وبعد أجواء غائمة بكثافة في شمال البلاد ووسطها، مع طقس لطيف نسبيًا في مناطق أخرى اليوم السبت، من المتوقع أن تشهد ألمانيا غدا الأحد سطوعًا كبيرًا للشمس في معظم المناطق.

وفي الجنوب، ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، قد يستمر تشكّل الضباب الكثيف محليًا لفترة أطول، بينما يتوقع خبراء الأرصاد في أقصى الشمال تكاثفًا للسحب بعد الظهر.

وسيظل الطقس جافًا اليوم، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين درجة واحدة وسبع درجات مئوية.

وفي مناطق الضباب المستمر، توقعت الهيئة حدوث صقيع خفيف مع درجة حرارة قصوى تبلغ ناقص درجة مئوية واحدة. وستكون الرياح ضعيفة في معظم المناطق.

وخلال ليلة الأحد / الاثنين المقبلة، تشير التوقعات، إلى احتمال تشكّل سحب كثيفة من الشمال حتى وسط البلاد، مع إمكانية تساقط رذاذ مطري خفيف في أماكن محدودة؛ ما قد يؤدي إلى خطر الانزلاق الجليدي.