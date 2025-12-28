بزشكيان: إيران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا

• الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن هذه الحرب أخطر وأكثر تعقيدا وصعوبة من الحرب مع العراق بين 1980 و1988

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده في حالة "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، وإن هذه الحرب أخطر من تلك التي خاضتها مع العراق بين 1980 و1988.

جاء ذلك في مقابلة نُشرت على الموقع الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي، السبت.

واتهم بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأنها تؤيد انهيار إيران.

وأضاف: "نحن في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا. وهذه الحرب أخطر وأكثر تعقيدا وصعوبة من الحرب مع العراق".

ولفت بزشكيان، إلى أن "الوضع في الحرب مع العراق كان واضحا؛ كانوا يطلقون الصواريخ وكنا نعرف أين نقصف. أما اليوم فهم يحاصروننا من كل الجهات، ويمارسون علينا الضغوط، ويعرقلون تجارتنا، ويرفعون سقف التوقعات داخل المجتمع في مجالات مختلفة".

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عدوانا بدعم أمريكي على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتخلل ذلك العدوان ضربات أمريكية لمنشآت نووية إيرانية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.