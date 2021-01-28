رئيس الوزراء الكويتي وقائد القوات الأمريكية الوسطى يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، مع قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما بحث الجانبان خلال لقاءهما الذي عقد بقصر السيف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مستجدات الاوضاع بالمنطقة.

وكان قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي، قد وصل والوفد المرافق له، في وقت سابق اليوم، الى الكويت في زيارة رسمية.