اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا

اغتال مسلحان مجهولان اليوم الخميس، مسؤولا محليا في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال مصدر في شرطة محافظة درعا، في تصريح صحفي، إن ممدوح المفعلاني رئيس بلدية ناحته في ريف درعا الشرقي قتل اليوم أمام منزله برصاص مسلحين خلال توجهه إلى عمله.

وقال سكان محليون في بلدة ناحته، التي تقع شمال شرق مدينة درعا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إنهم سمعوا صباح اليوم إطلاق رصاص من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية حيث اغتالا المفعلاني المعروف بـ "أبو عمار" ثم لاذا بالفرار.

وتشهد محافظة درعا استهداف دائم لعناصر القوات الحكومية السورية والعاملين في الدوائر الحكومية، إضافة إلى من يعملون بالمصالحات لصالح القوات الحكومية حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على أغلب مناطق ريف درعا التي كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة نهاية شهر أغسطس عام 2018.